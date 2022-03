“Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqlar bu gün-sabah İstanbulda keçiriləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib, Rusiya danışıqların məhsuldar keçəcəyinə ümid edir.

Qeyd edək ki, İstanbuldakı danışıqların bu gün başlayacağı gözlənilir. Sabah başlaya biləcəyi də istisna edilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.