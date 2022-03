Ötən gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Özbəkistan səfərini bir neçə saat təxirə saldığı məlum olub.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, Ərdoğan bunu Rusiya-Ukrayna danışıqlarına görə edib. Bildirilir ki, Türkiyə lideri İstanbulda keçirilən görüşün bitməsini gözləyib. Ərdoğan kömək lazım olacağı təqdirdə tərəflərə dəstək olmaq üçün Qazaxıstan səfərini bir neçə saat təxirə salıb.

Qeyd edək ki, Rusiya-Ukrayna görüşü 4 saat davam edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.