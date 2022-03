"Qəbələ" ardıcıl 7-ci qələbəsini qazandı

Azərbaycan I Divizionda 19-cu tur start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, millinin yoldaşlıq görüşlərinə görə yaranan fasilədən dərhal sonra baş tutan turun ilk oyun günü iki matç keçirilib.

Açılış oyunları qonaq komandaların minimal hesablı qələbəsi ilə yadda qalıb. Lider "Qaradağ Lökbatan" "Səbail-2"ni Sabir Allahquliyevin dublu sayəsində yenərək liderliyini möhkəmləndiribsə, son çempion "Qəbələ-2" isə "Zirə-2"ni bir qolla üstələyib. Beləliklə, "qırmızı-qaralar" ardıcıl 7-ci qələbə sayəsində 2-ci pilləyə yüksəlib.

30 mart (çərşənbə)

“Zirə-2” 0:1 “Qəbələ-2”

Qol: Xəyal Səmədov, 70



Hakimlər: Əli Əliyev, Asiman Əzizli, Elmin Süleymanov, Səbuhi Bayramov

Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov

AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov

“ASK Arena”, 15:00 (pfl.az/canlı)



“Səbail-2” 1:2 “Qaradağ Lökbatan”

Qollar: Vidadi Cəfərov, 76-pen. - Sabir Allahquliyev, 70, 80



Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Səbuhi Soltanov, Tərlan Talıbzadə, Namiq Bəkirov

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov

“ASCO Arena”, 15:00 (pfl.az/canlı)



Qeyd edək ki, turun qalan oyunları aprelin 1-də keçiriləcək:

01 aprel (cümə)

MOİK – “Sabah-2”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Rahil Ramazanov, Elman Kərimov, Rövşən Rəcəbov

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

AFFA nümayəndəsi: Maşallah Əhmədov

Binə qəsəbə stadionu, 14:30 (pfl.az/canlı)



“Turan Tovuz” – “Qarabağ-2”

Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Teymur Teymurov, Ruslan Quliyev, Emin Əliyev

Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov

AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov

Tovuz şəhər stadionu, 14:30 (pfl.az/canlı)



“Keşlə-2” – “Sumqayıt-2”

Hakimlər: Cavid Cəlilov, Zöhrab Abbasov, Kərim Zeynalov, Rəşad Əhmədov

Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev

“ASK Arena”, 15:00



“Neftçi-2” – “Kəpəz”

Hakimlər: Elvin Bayramov, Cəmil Quliyev, Şirmamed Mamedov, Tural Qurbanov

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Aslan Şahgəldiyev

Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzi (IV meydança), 15:00

