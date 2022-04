Rus ordusu Nikolayevə hücum etdi: Ölənlərin sayı artır

Aprelin 1-i səhər saatlarında Rusiya ordusu Nikolayev vilayətinə hücum edib.

Metbuat.az Unian-a istinadən xəbər verir ki, hava zərbəsi nəticəsində çox sayda insan tələfatı qeydə alınıb.

Ukrayna Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinin məlumatına görə, xilasedicilər dağıntılar altından 23 nəfərin cəsədini çıxarıblar. Sağ qaldığı güman edilən 1 nəfər də artıq xəstəxanada ölüb.

Qeyd edək ki, martın 29-da səhər saatlarında da rus ordusu Nikolayev Vilayət Dövlət Administrasiyasının binasına hücum təşkil etmişdi. Zərbə nəticəsində binanın 9-cu mərtəbədən 1-ci mərtəbəsinə qədər olan mərkəzi hissəsi dağılaraq yararsız hala düşmüşdü. Regional Dövlət Administrasiyasının sədri Vitali Kim hadisə ilə bağlı açıqlamasında bildirmişdi ki, binada olan işçilərin əksəriyyəti möcüzə nəticəsində xilas olmağı bacarmışdılar.

