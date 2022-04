Serbiyada kömür mədəni çökdü - 8 şaxtaçı həlak oldu

Serbiyanın cənubundakı Soko Banya şəhəri yaxınlığında kömür mədəni çöküb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 8 nəfər ölüb, 20 şaxtaçı yaralanıb.

"Səkkiz mədənçi həlak olub, 20-yə yaxını yaralanıb, əksəriyyətinin vəziyyəti yaxşıdır. Yaxınlıqdakı tibb mərkəzləri kömək üçün öz qruplarını göndəriblər, yaralılar Aleksinac şəhərindəki xəstəxanaya çatdırılıb", - deyə Aleksinacdakı poliklinikanın direktoru Rodoljub Jivadinoviç bildirib.

Serbiyanın “Vecernje novosti” nəşrinin məlumatına görə isə, mədəndə hələ də şaxtaçılar qalıb. Uçqunun səbəbi ilkin ehtimallara görə metan qazının sızması olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.