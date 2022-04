Bakıda gənc qız çoxmərtəbəli binanın eyvanından düşüb.

Metbuat.az-a Kliniki Tibb Mərkəzindən mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, 2006-cı il təvəllüdlü yeniyetmə reanimasiyaya yerləşdirilib: “Hazırda intubasiya vasitəsilə nəfəs alır. Vəziyyəti çox ağırdır. Diaqnozu açıq kəllə-beyin travmasıdır”.

