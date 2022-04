DÇ-2022-nin təqvimi dəqiqləşib

Bu il Qətərdə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının final mərhələsinin təqvimi dəqiqləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, mundialın açılış oyunu noyabrın 21-də Bakı vaxtı ilə saat 14:00da ev sahibi komanda ilə Ekvador arasında baş tutacaq. Qarşılaşma 80 000 azarkeş tutumuna malik "Al Bayt" stadionunda oynanılacaq.

I tur

21 noyabr

A qrupu

Qətər - Ekvador

Seneqal - Niderland

B qrupu

İngiltərə - İran

ABŞ - Ukrayna / Şotlandiya - Uels cütünün qalibi

22 noyabr

C qrupu

Argentina – Səudiyyə Ərəbistanı

Meksika - Polşa

D qrupu

Fransa - Peru - Avstraliya / BƏƏ cütünün qalibi

Danimarka - Tunis

23 noyabr

E qrupu

İspaniya - Kosta-Rika / Yeni Zelandiya cütünün qalibi

Almaniya - Yaponiya

F qrupu

Belçika - Kanada

Mərakeş - Xorvatiya

24 noyabr

G qrupu

Braziliya - Serbiya

İsveçrə - Kamerun

H qrupu

Portuqaliya - Qana

Uruqvay - Cənubi Koreya

