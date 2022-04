"Qalatasaray"ın futbolçusu Sofyan Fequli zədələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

O, Əlcazair millisinin heyətində Kamerunlu oyunda ayağının arxa hissəsinsən zədə alıb.



