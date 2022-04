“Liverpul” liderliyə yüksəldi

“Liverpul” İngiltərə Premyer Liqasında 31-ci turun oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mersisayd təmsilçisi evdə “Uotford”a 2:0 hesabı ilə qalib gəlib və ölkə çempionatında ardıcıl 10-cu qalibiyyətini əldə edib.

“Liverpul”un heyətində qolları Dioqo Jota (22) və Fabinyo (89) vurub.

Bu qələbədən sonra xallarını 72-yə çatdıran Yurgen Kloppun yetirmələri turnir cədvəlinin birinci pilləsinə yüksəlib. “Uotford” isə 22 xalla 18-ci pillədə qərarlaşıb.

Ehtiyatda bir oyun olan “Mançester Siti” 70 xalla ikincidir. Mançester təmsilçisi bu gün “Börnli” klubunun qonağı olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.