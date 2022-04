Rusiyada ağır qəza: 4 nəfər öldü, 3 nəfər yaralandı

Rusiyanın Yakutiya Respublikasında federal trasda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyinin Dövlət İnspeksiyasının yerli bölməsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, baş vermiş avtoqəzada nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib. Belə ki, "Nissan" markalı avtomobil "Mitsubishi" markalı avtomobilin yolun çıxıb və nəticədə qəza baş verib. Zərbə nəticəsində "Nissan"ın sürücüsü və sərnişini hadisə yerində vəfat ediblər. Digər avtomobilin sürücüsü və sərnişini də aldıqları xəsarətlərdən hadisə yerində keçiniblər.

"Mitsubishi"nin digər 3 sərnişini isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya çatdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.