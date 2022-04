Azərbaycan estradasına ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı müğənni Sevda Ələkbərzadə sosial şəbəkədə paylaşım edib.

O bildirib ki, “Rast” qrupunun keçmiş üzvü, qrupun ilk beş nəfərlik tərkibində yer alan musiqiçi Vilayət Qəhrəmanzadə vəfat edib.

S.Ələkbərzadə musiqiçini ölüm səbəbini açıqlamasa da, onun ötən gün dünyasını dəyişdiyini qey edib.

