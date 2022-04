Bakıda gecə klubunda baş verən partlayışda yaralanan bloqer Aysel Şükürovanın görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az olay-a istinadən yazır ki, onun zədələnən ayaqlarının fotosunu Ayselin dünən ad gününə getdiyi Raul paylaşıb.

O, Şükürovanın vəziyyətinin ağır olduğunu bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.