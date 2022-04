Rus imperiyası mesajı: Məqsəd Lissabondan Vladivostoka qədər... - Medvedyevdən ŞOK AÇIQLAMA

“Putinin məqsədi Lissabondan Vladivostoka qədər uzanan Avrasiya inşa etməkdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın keçmiş Prezidenti, Təhlükəsizlik Şurası rəhbərinin köməkçisi Dmitri Medvedyev belə açıqlama verib.O, yazılı açıqlamasında bildirib ki, Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatlara başlamasının məqsədi bu ölkəyə sülh gətirməkdir:

“1991-ci ildə SSRİ-nin dağılmasından sonra Ukraynada Rusiyaya qarşı düşmən mövqelər ortaya çıxıb. Rusiya Ukraynanı faşistlərdən təmizləmək və ölkəni silahsızlaşdırmaq üçün xüsusi əməliyyata başladı”.

Qeyd edək ki, bəzi ekspertlərin iddiasına görə, Medvedyev “Putinin məqsədi Lissabondan Vladivostoka qədər uzanan Avrasiya inşa etməkdir” bəyanatı ilə rus imperiyasının qurmaq planlarının olduğuna işarə edib.

