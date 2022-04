"Uşaqlar arasında xəstəlik epidemiya şəklində yayılıb" - Pediatr

"Son bir ayda uşaqlarda qusma, yüksək hərarət və ishal müşahidə edilir".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, pediatr Əkbər Quliyev deyib.

Onun sözlərinə görə, xəstəxanaya müraciət edən uşaqların rotavirus olması aşkarlanırsa, onlara uyğun mülacə yazılır: "Hazırda bu hallar epidemiya şəklindədi və 5 yaşlı uşaqlarda daha çox rast gəlinir. Xəstəlik böyük yaşlarda da müşahidə edilsə də, onlar yüngül keçirilər. Uşaqlardakı simptomlar bir həftədən bir aya qədər dava edə bilər".

