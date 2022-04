Azərbaycan şahmatçısı FİDE bayrağı altında oynamaqdan imtina edib

Azərbaycan şahmatçısı Rauf Məmmədov Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) turnirlərində oynamayaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 34 yaşlı qrossmeyster bu barədə şəxsi feysbuk hesabında bildirib. Rauf Məmmədovun bu addımı atmasına səbəb Ukraynada baş verən hadisələrdir:

"Nə qədər ki, FIDE prezidenti rusiyapərəstdir, müharibə gedənədək bu qurumun turnirlərində oynamayacağıma söz verirəm. Yaşasın Ukrayna", - deyə Məmmədov yazıb.

Qeyd edək ki, Rauf Məmmədovun həyat yoldaşı Natalya Buksa ukraynalıdır.

