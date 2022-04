Türkiyənin Malatya şəhərində 5,2 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Məlumata görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 17:02-də şəhərin Pütürge rayonunda 6,2 km dərinlikdə meydana gəlib.

Zəlzələ ətraf şəhərlərdə də hiss olunub.

Hələlik dağıntı və itki barədə məlumat verilmir.

