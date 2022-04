İran 24 ABŞ vətəndaşına sanksiya tətbiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Onlar terrorizmi dəstəkləməkdə və insan hüquqlarını pozmaqda ittiham olunur.

Sanksiya siyahılarına daxil olan şəxslərin əksəriyyəti Trampın prezidentliyi dövründə ABŞ dövlət qurumlarında çalışıb.

