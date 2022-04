Pakistan parlamenti yeni Baş nazirin seçilməsi üçün səsvermə keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə spiker səlahiyyətlərini icra edən Ayaz Sadiq məlumat yayıb.

O, ölkənin yeni Baş nazirinin seçilməsi üçün səsvermənin aprelin 11-də baş tutacağını bildirib.

Qeyd edək ki, Pakistan Milli Assambleyası Baş nazir İmran Xana etimadsızlıq göstərərək onu vəzifədən kənarlaşdırıb.

