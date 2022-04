Fransa Rusiya neftindən imtina edə bilər

Fransa Rusiya neftinin qadağan edilməsi ilə bağlı qərar qəbul etməyə hazırdır.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Fransanın maliyyə və iqtisadiyyat naziri Brüno Lö Mer CNN-ə müsahibəsində bildirib.

"Fransaya gəlincə, biz irəliyə getməyə və neft qadağası ilə bağlı qərar verməyə hazırıq. Mən əminəm ki, növbəti addımlar və sonrakı müzakirələr bu məsələ üzərində cəmləşəcək", - nazir deyib.

Lö Mer əlavə edib ki, Avropa Rusiyanın enerji resurslarına embarqo tətbiq etmək üçün birlik nümayiş etdirməlidir.

"Rusiyaya qarşı artıq tətbiq edilmiş sanksiyalar Avropa İttifaqının yaradılmasından indiyədək ən ağır sanksiyalardır”, - nazir qeyd edib.

