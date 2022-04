Avstriya Baş naziri Karl Nehammer Moskvaya səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun Prezident Vladimir Putinlə görüşü gözlənilir. Nehammer Ukraynada müharibə başlayandan sonra Putinlə üz-üzə görüşən ilk avropalı lider olacaq. Görüşdən əvvəl açıqlama verən Baş nazir bildirib:

“Putinin üzünə müharibədə məğlub olduğunu demək fərqli olacaq. Biriləri ona həqiqəti söyləməlidir. Bu, Putinin də xeyrinə olacaq”.

