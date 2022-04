Ramazan ayında ruhən və fiziki sağlam olmaq üçün vərdiş etdiyiniz qidalanmadan ayrılıb, yemək-içməyinizə ciddi fikir verməlisiz.

Uzun müddət ac qaldıqdan sonra iftar süfrəsində ağır yeməklərin olması, yetərincə maye qəbul edilməməsi, insulinin aşağı düşməsi nəticəsində plansız şəkildə şirniyyat qəbulu piylənməyə və kökəlməyə səbəb olur.

Bəs yanlış bildiyimiz "doğrular" hansılardır?

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bununla bağlı hazırladığı videonu tədim edir:

