Rusiyanın Baltik bölgəsində nüvə silahları var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Litvanın Müdafiə NaziriArvydas Anusauskas deyib. Metbuat.az xəbər verir ki, o, Rusiyanın Baltik bölgəsinə nüvə silahı yerləşdirə biləcəyi barədə suala belə cavab verib:

“Bu iddialar qəribə səslənir. Rusiyanın onsuzda bölgədə nüvə silahı var. Litvanın cənub sərhədindən 100 kilometr məsafədəki Kalininqradda nüvə silahları var”.

