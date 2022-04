Ukraynada Rusiya ordusunun daha bir generalı öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, döyüşlərdə həlak olan general-mayor Vladimir Frolovla Sankt-Peterburq şəhərində vida mərasimi keçirilib



Şəhər qubernatorunun administrasiyasının mətbuat xidməti generalın öldüyünü təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, Frolov Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 8-ci Ordu komandanının müavini vəzifəsində çalışıb.

