“Oxu Günü-8” keçiriləcək

23-24 aprel tarixlərində Xırdalan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev parkında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, yazıçı Şəmil Sadiqin ideya müəllifi olduğu “Oxu Günü-8” sərgi-festivalı keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, festivalın təşkilatçıları Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti, “Hədəf Nəşrləri”, “Azərbaycan Nəşriyyatları Assosiasiyası” İctimai Birliyidir. Festival Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 4 mart 2019-cu il tarixli qərarına əsasən hər il aprelin 23-də “Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü” münasibətilə respublikanın rayon və şəhərlərində ümumtəhsil məktəblərinin iştirakı təmin olunmaqla keçirilir.

“Gəlin birgə oxuyaq!” şüarı ilə keçirilən sərgi-festivalda otuza yaxın nəşriyyat, ondan çox kitab mağazası, yazıçılar, şairlər, ziyalılar, incəsənət nümayəndələri, uşaq inkişaf mərkəzləri iştirak edəcək.

Tədbirin proqramı aşağıdakı kimidir:

- “Gəlin birgə oxuyaq” fləşmobuna qatılıb minlərlə oxucu ilə eyni anda kütləvi mütaliə həyəcanı yaşamaq;

- sosial şəbəkə hesablarında oxuduqları kitabla birlikdə şəkillərini #gelinbirgeoxuyaq haştaqı ilə paylaşaraq “Oxu Günü”nün mütaliə ulduzları siyahısına düşmək;

- “Gəlin birgə oxuyaq” şüarı ilə əllərində kitabla çağırış edərək video çəkib sosial şəbəkə hesablarında paylaşmaq;

- tanınmış yazıçılar, elm adamları, ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüş;

- oxuduğu kitabı özü ilə gətirib, imzalayıb seçdiyiniz iştirakçıya hədiyyə etmək;

- məxsusi qurulmuş səhnədə iştirakçılara öz istedadını nümayiş etdirmək;

- “face-art” vasitəsilə məşhur yazıçıların simasına bürünmək;

- seçilmiş kitabları alaraq rəssamdan öz karikaturanı əldə etmək;

- balaca oxucuların hədəf atışı edərək kitab hədiyyə qazanması;

- balaca oxucular üçün mütaliə və nağıl saatları;

- şahmat həvəskarlarının oyunda qalib gələrək kitab hədiyyəsi alması;

- “Kitabı ağaca çevirək!” stendindən “Özün al, özün ödə” formatında kitab alıb texnobağın salınmasına dəstək vermək;

- rəsmilərin uşaqlara kitab oxuma saatları;

- kukla teatr tamaşalarının qonağı olmaq;

- tanınmış əsərlərdəki monoloqlardan teatral parçalar səsləndirmək;

- “Sürətli oxu” yarışında iştirak edib kitab qazanmaq kimi maraqlı və əyləncəli aksiyalara şahid olmaq.

Xatırladaq ki, “Oxu Günü” aksiyası 2015-ci ildən etibarən mütəmadi təşkil olunur. 2020-2021-ci illərdə isə pandemiya səbəbi ilə onlayn formada həyata keçirilib. Əlavə məlumat üçün bildirək ki, sərgi iki gün müddətində saat 10:00-dan 20:00-dək davam edəcək.

Qeyd edək ki, sərgi-festivalın baş sponsoru “Hedef Group”dur.



Tədbirin informasiya dəstəkçiləri AzTV, “525-ci qəzet”, “Senet.az” və “Azedu.az” saytları, eləcə də “Ustad” dərgisidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.