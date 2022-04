Finalda "Yuventus" "İnter"lə qarşılaşacaq

Futbol üzrə İtaliya Kubokunda final oyununda mübarizə aparan komandalar bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kubokun yarımfinal görüşündə "Alyans" stadionunda "Yuventus" "Fiorentina"nı qəbul edib. Matç meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:0.

"Yuventus" ilk oyunda 1:0 hesabı ilə qalib gəldiyi üçün bu kubokda 21-ci dəfə finala yüksəlib.

İlk finalçı isə ötən gün yarımfinalda “Milan” ilə mübarizə apararaq qalib olan “İnter” olub.



Qeyd edək ki, "İnter" və "Yuventus" arasında İtaliya kubokunun finalı mayın 11-də, Roma Olimpiya Stadionunda keçiriləcək.



