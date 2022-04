İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu yeni baş məşqçisi niderlandlı Erik ten Haq olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb. Yeni baş məşqçi mövsümün sonunda fəaliyyətə başlayacaq.

Qeyd edək ki, hazırda "Mançester Yunayted"ə almaniyalı Ralf Ranqnik başçılıq edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.