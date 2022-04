Ukrayna Ali Radası ölkədə hərbi vəziyyət rejimini mayın 25-dək uzatmaq barədə qərar verib.

Metbuat.az “unian.net” saytına istinadən xəbər verir ki, hərbi vəziyyət müddətinin uzadılması barədə qanun layihəsini ölkə Prezidenti Vladimir Zelenski təqdim edib.

Qeyd edək ki, fevralın 24-də Rusiyanın hərbi müdaxiləsindən sonra Ukraynada hərbi vəziyyət rejimi tətbiq edilib. Ukraynada hərbi vəziyyət rejiminin müddəti aprelin 25-dək qüvvədə idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.