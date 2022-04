Əfqanıstanın şimalındakı Kunduz əyalətində İmam Sahib məscidində partlayış nəticəsində 30-dan çox insan ölüb və yaralanıb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli telekanal məlumat yayıb.

Bildirilib ki, partlayış nəticəsində yaralananlar var.

Qeyd edək ki, aprelin 21-də Əfqanıstanın Bəlx vilayətinin Məzari Şərif şəhərində məsciddə törədilmiş partlayış nəticəsində azı 30 nəfər ölüb, 87 nəfər yaralanıb.

