Tacikistanın xarici işlər naziri Jeenbek Kulubayev Türkiyədən PUA aldıqlarını təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomatın sözlərinə görə, iki ölkə arasında saziş Ankarada imzalanıb. Nazir Türkiyədən idxal edilən PUA-ların sayı və xüsusiyyətləri barədə açıqlama verməyib.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Tacikistanın müdafiə naziri Şerali Mirzonun Türkiyədə səfərdə olması və Səlcuk Bayraktarla görüşməsi diqqət çəkmişdi.

