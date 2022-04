Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan şahzadə Salman Bin Əbdüləzizin dəvəti ilə Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün baş tutacaq səfər iki gün davam edəcək. Səfərin məqsədi tərəflər arasında əlaqələri sürətlə sıxlaşdırmaqdır. Toplantılar zamanı regional məsələlər də müzakirə ediləcək.

