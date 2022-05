Ruslardan dəhşətli təhdid: Bu raketlə Consonu və İngiltərəni məhv edə bilərik

Ötən həftə Avropanın paytaxt şəhərlərini nüvə silahı ilə təhdid edən xəritə yayımlayan Rossiya 1 televiziyası bu dəfə bir ölkəni xəritədən silə biləcək silahlara dair simulyasiya yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda Rusiyanın arsenalında yer alan müasir silahların dağıdıcı təsirləri nümayiş olunub. Jurnalist Dmitri Kiselyov bildirib ki, Rusiyanın “Poseidon” raketi İngiltərəni məhv edə biləcək gücdədir.

“Ada o qədər kiçikdir ki, bir Sarmat raketi onu məhv edə bilər. Sarmat dünyanın ən güclü raketidir. Texas və ya İngiltərə böyüklüyündəki ərazini yox edə bilər. Tək atəş ilə Boris və İngiltərə yoxdur” - deyə jurnalist bildirib.

