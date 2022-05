Türkiyənin "Fənərbağça" klubunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi uzun müddətdir danışıqlar apardığı Xorxe Xesusla razılıq əldə edib. 67 yaşlı portuqaliyalı mütəxəssis "sarı-lacivərtlilər"i çalışdırmağa hazırdır.



Təcrübəli çalışdırıcı ilə rəsmi müqavilə imzalanacağı təqdirdə o, ilinə 10 milyon avro qazanacaq.

Qeyd edək ki, Xesus son olaraq 2020/2021 mövsümündə Portuqaliya "Benfika"sını çalışdırıb.

