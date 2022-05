Bir neçə gündür müşahidə olunan küləkli hava allergiyadan əziyyət çəkən insanların səhətində narahatlıq yaradıb.

Metbuat.az İctimai tv-yə istinadən xəbər verir ki, simptomlar burun və gözlərin yaşarması, boğazda qıcıqlanma hissi, öskürək, səsin batmasıdır.

Həkimlər allergiya xəstəliyinin vaxtında diaqnostikası və müalicəsini vacib sayır. Çünki hazırki hava şəraitinin hələ bir neçə gün davam edəcəyi bildirilib.



