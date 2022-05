“İranla Vyanada davam edən danışıqların nəticə verib-verməyəcəyi məlum deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-n Dövlət departamentindən belə açıqlama verilib. Açıqlamada bildirilir ki, ABŞ İranla bağlı B planına da hazırlaşır. B planı isə İranla nüvə razılaşmasının əldə edilmədiyi barədə ssenaridən ibarətdir. Açıqlamda ssenarinin detalları barədə məlumat verilməyib. Bildirilib ki, ABŞ İranla nüvə razılaşmasının əldə edilə biləcəyi ehtimalını rədd etmir. Lakin nəticə olmasa B planı işə düşəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.