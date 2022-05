Bu gün həyata keçirilən hücumlar nəticəsində Ukrayna ordusunun 600 əsgəri ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, raket zərbələri nəticəsində Kirovoqrad yaxınlığındakı hərbi hava bazasında hərbi vasitələr, Mikolayivdə silah anbarı və Zovtnevoedə yanacaq anbarı hədəfə alınıb.

Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin məlumatında isə bildirilir ki, müharibə başlayandan bəri öldürülən rus hərbçilərin sayı 24500-ə çatıb.

