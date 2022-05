Kikboks üzrə 6 qat dünya çempionu, Kobra ləqəbli Pərviz Abdullayev “Survivor All Star” yarışmasında iştirakını başa vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb P.Abdullayevin ayağından aldığı zədə olub.

Layihənin rəhbəri Acun Ilıcalı azərbaycanlı iştirakçının yarışa aldığı zədə ucbatından davam etdirə bilməcəyini rəsmən açıqlayıb.

