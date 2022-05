Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov İsveçrənin “Flitex” şirkətinin direktoru Franko Santini ilə görüşüb.

Agentlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, görüşdə dövlət-özəl tərəfdaşlığına və KOBİA-nın bu sahədə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə verdiyi önəm qeyd olunub, şirkətlə yerli sahibkarlar arasında əməkdaşlığın qurulması üçün Agentliyin göstərə biləcəyi dəstəyə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

