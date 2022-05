Yarpaqlarının ödqovucu, iltihab əleyhinə, damardaraldıcı xüsusiyyətləri var. Qanda şəkərin miqdarını azaldır, südverən analarda süd ifrazatını artırır.



Yarpaqların dəmləməsi bağırsaq, böyrək, ağciyər, saçların dibini bərkitmək üçün istifadə olunur.

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bununla bağlı hazırladığı videonu tədim edir:



