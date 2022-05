İranın Azərbaycandakı səfirliyi ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tviterdə H.Əliyevin İranın ali rəhbəri Əli Xamenei ilə şəklini paylaşan diplomatik nümayəndəlik qeyd edib:

“Mərhum Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümündə İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq əlaqələrinin inkişafında mühüm rol oynamış bu mərhum liderin xatirəsini ehtiramla yad edirik”.

