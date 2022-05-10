Azərbaycan Premyer Liqasında XXVII turun oyun cədvəli bəlli oldu

Premyer Liqada XXVII turun oyun cədvəli məlum olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, eyni gündə və eyni saatda keçiriləcək turun 1 görüşü “CBC Sport” telekanalı, 1-i cbcsport.az, biri isə Peşəkar Futbol Liqasının yutub kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.
15 may (bazar)
“Səbail” – “Qarabağ”
“ASCO Arena”, 17:00
“Sabah” – “Sumqayıt”
“Bank Respublika Arena”, 17:00 (“CBC Sport”/canlı)
“Şamaxı” – “Qəbələ”
Şamaxı şəhər stadionu, 17:00 (pfl.az/canlı)
“Zirə” – “Neftçi”
Zirə İdman Kompleksinin stadionu, 17:00 (cbcsport.az/canlı)