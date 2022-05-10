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Azərbaycan Premyer Liqasında XXVII turun oyun cədvəli bəlli oldu

Azərbaycan Premyer Liqasında XXVII turun oyun cədvəli bəlli oldu
16:55 10 May 2022
73 İdman
Gülər Seymurqızı
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Premyer Liqada XXVII turun oyun cədvəli məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, eyni gündə və eyni saatda keçiriləcək turun 1 görüşü “CBC Sport” telekanalı, 1-i cbcsport.az, biri isə Peşəkar Futbol Liqasının yutub kanalı vasitəsilə canlı yayımlanacaq.

15 may (bazar)

“Səbail” – “Qarabağ”
“ASCO Arena”, 17:00

“Sabah” – “Sumqayıt”
“Bank Respublika Arena”, 17:00 (“CBC Sport”/canlı)

“Şamaxı” – “Qəbələ”
Şamaxı şəhər stadionu, 17:00 (pfl.az/canlı)

“Zirə” – “Neftçi”
Zirə İdman Kompleksinin stadionu, 17:00 (cbcsport.az/canlı)

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
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metbuat.az

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