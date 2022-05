Çində yaşı 16-dan az olanlar sosial media hesablarında canlı yayım aça bilməyəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin media qurumu belə qərar imzalayıb. Qərarə görə, yaşı 16-18 arası olan gənclər isə canlı yayım açmaq üçün valideynlərinin icazəsini təqdim etməlidir. Bildirilir ki, yeniyetmələrə qarşı tətbiq edilən qadağa kiber hücumlarla bağlıdır. Məqsəd gəncləri bu təhlükədən müdafiə etməkdir.

