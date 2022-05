Türkiyə kəşfiyyatı Suriyada çox vacib əməliyyata imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, PKK terror təşkilatının Suriya üzrə liderlərindən olan Ekrem Üstek adlı terrorçu PUA-a zərbəsi ilə məhv edilib. Məlumata görə, kəşfiyyatçılar terrorçunun olduğu evi müəyyən ediblər. Ardınca PUA həmin evə raket zərbəsi endirib.

Qeyd edək ki, Ekrem Suriyada çox sayda türk hərbçinin şəhid olduğu hücumların təşkilatçısıdır.

