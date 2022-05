Yunanıstan parlamenti ABŞ-a ölkədə yeni hərbi bazalar yaratmaq icazəsi verən sənədi təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-Yunanıstan Qarşılıqlı Müdafiə Əməkdaşlığı sazişi Vaşinqtonun Yunanıstanda 1-i dəniz olmaqla 4 yeni hərbi baza yaratmasına icazə verir. Məlumata görə, hərbi əməkdaşlıq sazişi ilk dəfə 1990-cı ildə imzalanıb. Əvvəlki saziş ABŞ-ın Yunanıstan torpaqlarında təlim keçməsinə və hərbi əməliyyatlar aparmasına icazə verirdi. Yeni sazişin müddəti 5 ildir.

