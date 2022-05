Prezident Vladimir Putinin rəhbərliyi ilə Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurası iclas keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin şuranın üzvləri ilə Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olmaq qərarının Rusiya üçün potensial təhlükəsini müzakirə edib. Kremlin məlumatına görə, Təhlükəsizlik Şurasının iclasında müdafiə naziri Sergey Şoyqu Ukraynadakı hərbi əməliyyatlar barədə məlumat verib.

