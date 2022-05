Futzal üzrə Azərbaycan II Liqasında çıxış edən "Hövsan" klubu Azərbaycan çempionatından kənarlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb komandanın üzrlü səbəb olmadan ardıcıl 3-cü dəfə oyuna gəlməməsi səbəb olub.

"Hövsan" matçların 50%-ni keçirdiyi üçün bütün qalan görüşlərdə kluba 0:5 hesabı ilə məğlubiyyət verilib. Klub bildiriş verildikdən sonra 15 gün ərzində qərardan apellyasiya vermək hüququna malikdir.

