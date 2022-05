İNANILMAZI BACARDILAR: Alimlər ölümü "məğlub" etməyin yolunu tapdı

ABŞ-da elm adamları inanılmaz uğura imza atıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, həkimlər ölmüş şəxsdən götürülən gözə yenidən həyat verməyi bacarıb. Bildirilir ki, gözə yenidən həyat verəndən sonra hüceyrələr canlı gözdə olduğu kimi fərqli işıq səviyyələrinə uyğunlaşa bilib. Elm adamları gözə həyat vermək üçün yeni texnologiya ərsəyə gətiriblər. Bu texnologiya vasitəsilə oksigen və lazımi maddələr gözə ötürülüb. Məlumata görə, araşdırma Utah universitetində aparılıb. Araşdırmanın nəticələri isə “Nature” nəşrində yayımlanıb. İndi elm adamları eyni prosesi beyin üzərində həyata keçirmək istəyir.

Dünya mediası bu uğuru “elm adamları ölümü məğlub etməyin yolunu tapmağa yaxındır” başlığı ilə oxucularına təqdim edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.