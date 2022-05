Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Aleksandr Qruşko Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzv olmaları qərarına münasibət bildirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Qruşko bildirib ki, NATO Rusiya sərhədlərinə yaxın ərazilərdə nüvə enerjisi yerləşdirərsə, Moskva lazımi tədbirləri görəcək. Onun sözlərinə görə, İsveç və Finlandiyanın NATO-ya daxil olması üçün real səbəb yoxdur.

