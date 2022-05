Türkiyəli müğənni Deniz Sekiyə Bakıda baş tutan konsertindən sonra "Ferrari" markalı avtomobil hədiyyə edilib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bu barədə şəxsi instaqram səhifəsində məlumat verib. Müğənni video paylaşaraq maşını konsert verdiyi restoran sahibinin ona bağışladığını bildirib:

"Kadeh Baku"nun sahibi mənə "Ferrari" hədiyyə etdi. Gələn ay Bakıda verəcəyim konsertimin hədiyyəsidir"

