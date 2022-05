Finlandiya Şimali Atlantika Alyansına (NATO) üzv olmaq qərarını rəsmən elan edib.

Metbuat.az xəbər verir kİ, bu barədə Finlandiya hökumətinin bəyanatında deyilir.

Qeyd edək ki, Finlandiya və İsveç Rusiyanın Ukraynadakı hərbi əməliyyatı fonunda uzunmüddətli neytrallıqlarından əl çəkərək NATO-ya üzv olmaq imkanlarından danışmağa başlayıblar. Alyansın rəhbəri Yens Stoltenberq qeyd edib ki, təşkilat bu qərarı alqışlayır və yeni üzvlər üçün inteqrasiya prosesini sürətləndirməyə hazırdır.

