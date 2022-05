Avropa Birliyində "PARÇALANMA" - Rusiyaya qarşı sanksiyalara etiraz edən ölkələr var

Avropa Birliyi ölkələri Rusiyaya qarşı 6-cı sanksiya paketinin tətbiq olunması barədə hələki ortaq mövqeyə gələ bilməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Josep Borellin sözlərinə görə, bəzi ölkələr 6-cı sanksiya paketinin tətbiqinə qarşıdır. “Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiq olunması barədə ortaq mövqeyə gəlib-gəlməyəcəyimizə əmin deyiləm” - deyən Borell, Avropa Birliyində fikir ayrılığının olduğunu ifadə edib.

Qeyd edək ki, 6-cı sanksiya paketi Rusiyanın əsasən neft və qaz sahəsini əhatə edir. Bəzi Avropa ölkələr isə Rusiyadan neft və qaz idxalını dayandırmağa hazır olmadığını açıqlayıb.

